В Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки

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Фіктивні повістки упродовж місяця мали оберігати військовозобов’язаних чоловіків та давали право на відстрочку. Таку схему придумав житель Тернопільщини

Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що організатор схеми - колишній працівник територіального центру комплектування. Він заволодів пустими бланками повісток, завірених печаткою.

Зловмисник вписував ім'я чоловіків в повістку і таким чином, якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК, то виписати нову повістку впродовж місяці не могли. Цей документ був так званим "квитком" і дозволяв вільно пересуватися Україною. Після завершення терміну зловмисник обіцяв видати новий бланк.

Поліцейські піймали зловмисника у момент передачі повістки. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині у військовій частині привласнили понад 2 млн грн з виплат зниклим безвісти захисникам. Винуватця уже викрили. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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