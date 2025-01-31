В Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки
Фіктивні повістки упродовж місяця мали оберігати військовозобов’язаних чоловіків та давали право на відстрочку. Таку схему придумав житель Тернопільщини
Як передає RegioNews, про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що організатор схеми - колишній працівник територіального центру комплектування. Він заволодів пустими бланками повісток, завірених печаткою.
Зловмисник вписував ім'я чоловіків в повістку і таким чином, якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК, то виписати нову повістку впродовж місяці не могли. Цей документ був так званим "квитком" і дозволяв вільно пересуватися Україною. Після завершення терміну зловмисник обіцяв видати новий бланк.
Поліцейські піймали зловмисника у момент передачі повістки. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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