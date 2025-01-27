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Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили схему зловмисників, які за гроші допомагали скласти практичні та теоретичні іспити на право керування автомобілями та отримати водійське посвідчення у центрах МВС. За свої "послуги" зловмисники просили 15-20 тисяч гривень.

Одним з підозрюваних є 58-річний чоловік, який працює автоінструктором. Він переконував своїх учнів, що самостійно скласти іспити неможливо, і необхідно заплатити 1 000 доларів США через його знайомих та скласти іспит у територіальному сервісному центрі Черкас.

Після цього майбутній водій повинен був пройти практичне навчання. Але можна було заплатити 6 тисяч гривень і пропускати заняття. Зловмисники обіцяли, що за додаткові 15 тисяч гривень вони допоможуть скласти іспит з першого разу.

Допомагали інструктору ще двоє людей, які мали зв'язки у сервісних центрах МВС. Один з підозрбваних пропонував водіям скласти іспит на водіння авто категорії "С", "С1" за 20 тисяч гривень. Його затримали "на гарячому". Усім фігурантам оголосили про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині затримали медиків, які вимагали хабар від учасника війни. Військовий звернувся до лікарні для підтвердження інвалідності, але йому сказали, що без хабаря він бажане не отримає. Медики вимагали від ветерана 2 тисячі доларів США.

Також повідомлялося, що в Києві лікарка та військовий вимагали у ветерана 5 тисяч доларів США за оформлення інвалідності. Захисник, поранений у Бахмуті, був зарахований до запасу. Лікарка вимагала в нього хабар, а допомагав їй військовослужбовець-втікач.