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07 січня 2025, 19:13

Смерть дитини під час стоматологічної операції у Тернополі: лікарці обрали запобіжний захід

07 січня 2025, 19:13
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фото: pixabay.com
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Лікарці-анестезіологині з Тернополя, в якої під час стоматологічної операції помер хлопчик, обрали запобіжний захід. Її підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Жінку відсторонили від посади і обрали їй запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Події, які стали предметом розслідування, трапилися 13 листопада 2023 року в комунальному медичному закладі у Тернополі. Хлопчику віком 1 рік і 10 місяців проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини різко погіршився стан здоров'я, згодом хлопчик помер у реанімації через гостру легенево-серцеву недостатність.

Лікарці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Їй може загрожувати покарання до п'яти років обмеження волі або до трьох років ув'язнення.

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