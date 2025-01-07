Смерть ребенка во время стоматологической операции в Тернополе: врачу избрали меру пресечения

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Врачу-анестезиологу из Тернополя, у которой во время стоматологической операции умер мальчик, избрали меру пресечения. Ее подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

Женщину отстранили от должности и избрали ей меру пресечения в виде личного обязательства.

События, ставшие предметом расследования, произошли 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе. Мальчику возрастом 1 год и 10 месяцев проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка резко ухудшилось состояние здоровья, впоследствии мальчик умер в реанимации из-за острой легочно-сердечной недостаточности.

Врачу объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего. Ей может грозить наказание до пяти лет ограничения свободы или до трех лет лишения свободы.