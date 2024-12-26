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26 грудня 2024, 15:38

На Тернопільщині побили громадського активіста

26 грудня 2024, 15:38
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фото: Facebook
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Правоохоронці на Тернопільщині розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадському активісту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільщини.

За даними місцевих медіа, йдеться про активіста Романа Довбенка.

Інцидент трапився у Бучачі 25 грудня близько 23:40. Правоохоронці отримали повідомлення, що поблизу місцевого клубу невідомий розпилив газовий балончик. На місце події прибув також і місцевий активіст Роман Довбенко.

"Один із присутніх на даному конфлікті почав чіплятися до Романа Довбенка - вдарив в обличчя, внаслідок чого той отримав травму голови та був госпіталізований у лікарню", - повідомили у поліції.

Нападником виявився мешканець Тернополя.

Подробиці інциденту сам активіст розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора під нічним клубом у Бучачі сталося кілька інцидентів, через які неодноразово викликали поліцію. Я сам був очевидцем одного з них та викликав поліцію, а в іншому — велика п’яна компанія взагалі вирішила, що тримають Бога за бороду та стукали мені у вікна автомобіля. Попри це, я не побоявся сам один вийти з машини, тримаючи руки в кишенях. У результаті отримав два удари по голові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі двоє чоловіків напали на активістку.

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