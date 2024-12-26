фото: поліція

У Гримайлівці на Тернопільщині у власному будинку загинули двоє братів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вранці 24 грудня чоловік прийшов до родичів, аби взяти деякі речі. Проте будинок був зачинений, а на стукіт ніхто не виходив. Він зміг відчинити двері, а коли зайшов до помешкання, побачив, що брати сплять. Добудитися він їх не зміг, а тому викликав "швидку". Лікарі констатували смерть чоловіків 44 та 37 років.

Брат загиблих розповів, що коли зайшов до будинку, то відчув запах газу. У кімнаті стояв конвектор із відкрученим краном. Експерт припускає, що брати могли отруїтися газом, так як був відкритий кран на газовій трубі.

За даним фактом відкрита кримінальна справа з поміткою "нещасний випадок". Триває слідство.

Нагадаємо, на Одещині від отруєння невідомою речовиною померли три дитини.