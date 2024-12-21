На Тернопільщині у ДТП загинуло немовля: автомобіль врізався у бетонні плити біля дороги

фото: поліція

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Тернопільщині, в якій загинуло 4-місячне немовля. Аварія трапилася 21 грудня вранці у селі Старий Почаїв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як розповіли у поліції, 32-річний водій не впорався з керуванням автівкою Chrysler Raw Van на заокругленій ділянці дороги та в’їхав у бетонні плити на узбіччі.

На момент аварії в автомобілі перебувало подружжя та їхній чотиримісячний син. Дитина від отриманих травм померла в лікарні. Травми отримали і водій та його дружина.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.