На Тернопільщині у ДТП загинуло немовля: автомобіль врізався у бетонні плити біля дороги
Поліцейські встановлюють обставини ДТП на Тернопільщині, в якій загинуло 4-місячне немовля. Аварія трапилася 21 грудня вранці у селі Старий Почаїв
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.
Як розповіли у поліції, 32-річний водій не впорався з керуванням автівкою Chrysler Raw Van на заокругленій ділянці дороги та в’їхав у бетонні плити на узбіччі.
На момент аварії в автомобілі перебувало подружжя та їхній чотиримісячний син. Дитина від отриманих травм померла в лікарні. Травми отримали і водій та його дружина.
Нагадаємо, раніше у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.
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