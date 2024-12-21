На Тернопольщине в ДТП погиб младенец: автомобиль врезался в бетонные плиты у дороги
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Тернопольской области, в котором погиб 4-месячный младенец. Авария произошла утром 21 декабря в селе Старый Почаев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.
Как рассказали в полиции, 32-летний водитель не справился с управлением автомобилем Chrysler Raw Van на закругленном участке дороги и въехал в бетонные плиты на обочине.
На момент аварии в автомобиле находились супруги и их четырехмесячный сын. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Травмы получили также водитель и его супруга.
Напомним, ранее в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека.
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