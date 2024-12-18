фото: полиция

ДТП произошло 18 декабря около 14:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на объездной Кременца

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто "ВАЗ 2109" допустил столкновение с грузовиком. В результате удара двери легковушки со стороны пассажира открылись и из салона выпала женщина. Она попала под колеса фуры и погибла.

На месте происшествия работали правоохранители. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 15 декабря на Волыни квадроцикл въехал в дерево. От полученных травм 29-летний водитель погиб.