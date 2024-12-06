Чиновнику Тернопільської міськради світить в'язниця через закупівлю неякісних спальних мішків

Начальник управління Тернопільської міськради отримав підозру у службовій недбалості. За даними слідства, він придбав спальні мішки неналежної якості

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

У відомстві зазначають, що посадовець прийняв 4 500 спальних мішків від підприємця, який створив товариство з обмеженою відповідальністю за п’ять днів до проведення торгів.

Також у прокуратурі наголошують, що закуплені спальні мішки не відповідали чинним нормам якості.

На закупівлю було витрачено з міського бюджету 12 мільйонів 690 тисяч гривень.

"Мішками мали забезпечити пункти обігріву в навчальних закладах міста”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що посадовцю оголошено підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, йому загрожує ув'язнення до п’яти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БЕБ викрило схему привласнення 10 млн на закупівлях дров для ЗСУ.