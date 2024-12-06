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06 декабря 2024, 14:39

Чиновнику Тернопольского горсовета светит тюрьма из-за закупки некачественных спальных мешков

06 декабря 2024, 14:39
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Начальник управления Тернопольского горсовета получил подозрение в служебной халатности. По данным следствия, он приобрел спальные мешки ненадлежащего качества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

В ведомстве отмечают, что должностное лицо приняло 4 500 спальных мешков от предпринимателя, который создал общество с ограниченной ответственностью за пять дней до проведения торгов.

Также в прокуратуре подчеркивают, что закупленные спальные мешки не соответствовали действующим нормам качества.

На закупку было израсходовано из городского бюджета 12 миллионов 690 тысяч гривен.

"Мешками должны были обеспечить пункты обогрева в учебных заведениях города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что чиновнику объявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, ему грозит заключение до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что БЭБ разоблачило схему присвоения 10 млн на закупках дров для ВСУ.

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