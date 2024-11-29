На Тернопільщині вантажівка зімʼяла легковик: є загибла та постраждалі
ДТП сталася 28 листопада неподалік села Нижчі Луб'янки Тернопільського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій вантажівки "КамАЗ" виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто "ВАЗ-21099".
Від отриманих травм 66-річна пасажирка легковика загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували – з понівеченої автівки їх деблокували рятувальники.
У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.
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