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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій вантажівки "КамАЗ" виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто "ВАЗ-21099".

Від отриманих травм 66-річна пасажирка легковика загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували – з понівеченої автівки їх деблокували рятувальники.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.