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29 листопада 2024, 12:19

На Тернопільщині вантажівка зімʼяла легковик: є загибла та постраждалі

29 листопада 2024, 12:19
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фото: поліція
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ДТП сталася 28 листопада неподалік села Нижчі Луб'янки Тернопільського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій вантажівки "КамАЗ" виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто "ВАЗ-21099".

Від отриманих травм 66-річна пасажирка легковика загинула. Водія та ще одну людину госпіталізували – з понівеченої автівки їх деблокували рятувальники.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 27 листопада на Київщині сталася масштабна ДТП: зіткнулися інкасаторське авто, три вантажівки та легковик. Є загиблий та травмовані.

ДТП аварія Тернопільська область вантажівка постраждалі загибла
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