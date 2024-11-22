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22 листопада 2024, 10:19

На Харківщині три людини отруїлися чадним газом

22 листопада 2024, 10:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подія сталася 21 листопада у селищі Андріївка Ізюмського району

Про це повідомляє пресцетр ДСНС, передає RegioNews.

До лікарні госпіталізували 61-річну жінку та двох чоловіків 51 і 52 років.

Попередньо, причиною отруєння чадним газом стала несправність вентиляційної системи опалення у квартирі.

Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.

Харківська область чадний газ рятувальники постраждалі отруєння
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