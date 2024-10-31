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Багатодітна родина з міста Копичинці на Тернопільщині потрапила до лікарні через отруєння грибами

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Серед постраждалих – семеро дітей віком від 3 до 13 років, а також їхня матір, її співмешканець та його неповнолітня родичка.

Зазначається, що стан 3-річної дівчинки та її 7-річної сестри вкрай важкий. У решти – середньої тяжкості.

Правоохоронці встановили, що співмешканець жінки в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів. Їх їла уся сім'я. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але матір намагалася лікувати їх самостійно.

За допомогою до лікарів жінка звернулася лише 30 жовтня близько 15:00. Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де трирічну дитину вже прооперували. Ще сімох – до Києва. Чоловік перебуває у реанімаційному відділенні Чортківської лікарні.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК України.

Нагадаємо, 28 жовтня на Вінниччині жінка загинула від отруєння газами бродіння, ще четверо сусідів потрапили до лікарні.