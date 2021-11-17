На Тернопільщині при народженні померло немовля: батьки звинувачують медиків

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В одному з медичних закладів Кременецького району Тернопільської області при народженні померло немовля

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зазначається, що із заявою про непрофесійні дії лікарів вказаного медзакладу до місцевого відділу поліції звернувся чоловік, 1999 року народження. Він повідомив, що 14 Листопада його сестра народила дівчинку, яка померла.

"Заявник не розуміє, чому про смерть невідомо в поліції, і хоче знати причину нещастя", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, дівчинка народилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грамів. Лікарі стверджують, що у немовляти не розкрилися легені. Вони більше години намагалися реанімувати новонароджену, але не змогли. Причина смерті-важка асфіксія при народженні. Це підтвердив і розтин, який проводив місцевий експерт.

Як повідомили в поліції, щоб виключити підробку свідоцтва, судово-медичну експертизу робили і в іншій установі вже в ході кримінального провадження. Висновки були аналогічні.

Даний факт співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу ("неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки"). Триває слідство.