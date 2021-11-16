У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка чималий хабар

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У Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав сигарети в магазині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2021 року інспектор сектору ювенальної превенції одного з районних управлінь поліції вимагала 6 тисяч гривень від 17-річного хлопця за непритягнення його до відповідальності за крадіжку сигарет в одному з магазинів міста.

Її затримали під час отримання грошей. Наразі вирішується питання про повідомлення їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.

Раніше ми писали, що правоохоронці Дніпропетровщини затримали 11 поліцейських за підозрою в систематичній "допомозі" правопорушникам в уникненні відповідальності в обмін на неправомірну вигоду. Зловмисників затримали "на гарячому".