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17 ноября 2021, 20:50

На Тернопольщине при рождении умер младенец: родители обвиняют медиков

17 ноября 2021, 20:50
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Фото: из открытых источников
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В одном из медицинских учреждений Кременецкого района Тернопольской области при рождении умер младенец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Отмечается, что с заявлением о непрофессиональных действиях врачей указанного медучреждения в местный отдел полиции обратился мужчина, 1999 года рождения. Он сообщил, что 14 ноября его сестра родила девочку, которая умерла.

"Заявитель не понимает, почему о смерти неизвестно в полиции, и хочет знать причину несчастья", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка родилась на 41 неделе беременности весом 3750 граммов. Врачи утверждают, что у младенца не раскрылись легкие. Они более часа пытались реанимировать новорожденную, но не смогли. Причина смерти – тяжелая асфиксия при рождении. Это подтвердило и вскрытие, которое проводил местный эксперт.

Как сообщили в полиции, чтобы исключить подделку свидетельства, судебно-медицинскую экспертизу делали и в другом учреждении уже в ходе уголовного производства. Выводы были аналогичны.

Данный факт сотрудники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия"). Идет следствие.

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