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16 листопада 2021, 11:47

На Тернопільщині закатували чоловіка та викинули тіло на смітник

16 листопада 2021, 11:47
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Фото: iз відкритих джерел
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У Тернопільській області на звалищі виявили понівечене тіло 31-річного чоловіка, якого жорстоко вбили на ґрунті ревнощів

Про це повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, передає RegioNews.

Загиблого з численними переломами виявили на стихійному сміттєзвалищі села Шибалин біля Бережан.

За його словами, замотане в ковдру криваве місиво випадково знайшов місцевий житель, подумавши, що це вбита свиня.

"Коли ми минулого тижня приїхали на трагічну ДТП з двома загиблими, один чоловік нам повідомив про свою знахідку, тому що не виключав, що це може бути тіло людини. У тих ковдрах і простирадлах виявили чоловіка, було зрозуміло, що він помер насильницькою смертю. Ми нікому не повідомляли про знахідку, щоб розголос не завадив розслідуванню", – розповів Богомол.

Судмедексперти встановили, що у померлого чоловіка зламані ребра, грудна клітка, ніс, під'язикова кістка, вибиті зуби, щелепа зламана в двох місцях.

"Такі травми-це недостатньо просто рукою або ногою вдарити. Це треба щось страшне робити з людиною. Потерпілого було важко впізнати. Ускладнювало роботу те, що тіло пролежало на звалищі майже місяць. І за цей час ніхто не звертався до правоохоронців із заявою про зникнення чоловіка", – зазначив прокурор області Андрій Миколайчук.

Слідчим вдалося знайти підозрюваного. Ним виявився 30-річний раніше судимий за крадіжки житель Бережан, який нещодавно повернувся із заробітків. Убитий зустрічався з 25-річною жінкою, з якою до цього жив затриманий. Підозрюваний у скоєному зізнався, пояснив, що конфлікт виник на грунті ревнощів, після чого він трубою почав бити свого опонента.

"Це фактично були тортури. У загиблого вибиті зуби застрягли в трахеях. Це означає, що він ще дихав і був живий, коли його били. Зараз ми відкрили провадження за ст.115 ККУ, але в суді буде враховано, що вбивство скоєно з особливою жорстокістю", – зазначив начальник поліції області.

За словами Миколайчука, окремо в тому, що сталося, слідчі з'ясовуватимуть роль жінки.

"Протягом майже місяця не було жодних звернень про зникнення загиблого. Всі обставини ще з'ясовуватимуть слідчі, щоб дати правову оцінку діям жінки", - сказав прокурор області.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки побив потерпілого 55-річного знайомого цеглою до смерті.

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