На Дніпропетровщині батько забив свою чотирирічну доньку до смерті

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На Дніпропетровщині численні тілесні ушкодження спричинив чотирирічній дівчинці її батько. Через тиждень від отриманих травм дитина померла

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, що у одному із селищ Синельниківського району, надійшло до поліції 16 листопада. Медичні працівники виявили тіло дівчинки.

На місце події прибули правоохоронці відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції. Згідно лікарського свідоцтва, смерть дівчинки настала внаслідок побиття.

За вчинення злочину у порядку ст. 208 КПК України поліцейські затримали батька дитини. За даним фактом слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у Маріуполі місцевий житель завдав 7 ножових поранень знайомому на очах своєї дитини.