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09 марта 2021, 17:57 6

В Тернопольской области при помощи спутника обнаружили незаконную свалку

09 марта 2021, 17:57 6
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Службу безопасности Украины просят возбудить уголовное дело
Службу безопасности Украины просят возбудить уголовное дело
Фото: flickr
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Государственная экологическая инспекция Украины при помощи спутниковых снимков обнаружила незаконную свалку на территории одного из предприятий в Тернопольской области. Ведомство просит Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело по факту нанесения государству 80 млн грн убытков.

Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Рисованный, пишет RegioNews.

"Мы получили обращение о нарушении законодательства в сфере обращения с отходами предприятием ООО "Эко-Лидер Т" в Тернопольской области. Деятельность предприятия, находящегося по указанному юридическому адресу, не производилась, поэтому проверку провести не удалось. Чтобы установить факт нарушения, ГЭИ обратилась в Государственное космическое агентство с просьбой предоставить спутниковые снимки этого земельного участка в ретроспективе", - рассказал чиновник.

На полученных от агентства фото выявлено увеличение площади свалки на участке с 5 гектаров до 9,1 гектара в течение 2018-2020 годов.

"Размер убытков от засорения земельных ресурсов предварительно составляет почти 80 миллионов гривен. После проведения проверки объекта инспекция рассчитает точную сумму ущерба", - заверил Рисованный.

Госэкоинспекция уже направила письмо в Службу безопасности Украины об открытии уголовного производства.

"Также ГЭИ готовит представление об аннулировании разрешений, выданных ООО "Эко-Лидер Т", ведь предприятие не осуществляет деятельность по месту нахождения юридического адреса", - заявили в ведомстве.

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Posted by Андрій Мальований on Tuesday, March 9, 2021

Напомним, в начале января под Львовом полицейские обнаружили свалку медицинских отходов.

Украина экология Тернополь Министерство инспекция

 
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