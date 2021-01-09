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09 січня 2021, 11:08 4

Під Львовом поліцейські виявили звалище медичних відходів

09 січня 2021, 11:08 4
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За фактом порушення санітарних правил та норм почали розслідування
За фактом порушення санітарних правил та норм почали розслідування
Фото: Facebook
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У селі Сокільники поблизу Львова працівники Пустомитівського відділу поліції виявили нелегальне сміттєзвалище з медичними відходами.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

8 січня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що поблизу села Сокільники Пустомитівского району знайдено медичні відходи, а саме – пробірки зі слідами крові. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції, експерти-криміналісти, судово-медичний експерт, кінологи та співробітники інших служб поліції Львівщини”, - йдеться в повідомленні.

На місці події у лісопосадці поблизу дороги "Львів-Пустомити” правоохоронці виявили насип побутового сміття та медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам, які незаконно влаштували звалище, загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Бердянську розгорілася масштабна пожежа на сміттєзвалищі, підозрюють що це був навмисний підпал.

Львівщина Сміттєзвалище правоохоронці відходи медицина кримінальна справа
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