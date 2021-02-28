В Україні додалося майже шість тисяч нових хворих на коронавірус
В Україні станом на ранок 28 лютого зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов, пише RegioNews.
Також за минулу добу госпіталізовано – 3 218 осіб, зареєстровано 89 летальних випадків, одужало 1 702 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 208 випадків;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 94 випадки;
- Дніпропетровська область – 344 випадки;
- Донецька область – 164 випадки;
- Житомирська область – 528 випадків;
- Закарпатська область – 423 випадки;
- Запорізька область – 98 випадків;
- Івано-Франківська область – 734 випадки;
- Київська область – 351 випадок;
- Кіровоградська область – 30 випадків;
- Луганська область – 17 випадків;
- Львівська область – 399 випадків;
- Миколаївська область – 149 випадків;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 58 випадків;
- Рівненська область – 120 випадків;
- Сумська область – 125 випадків;
- Тернопільська область – 218 випадків;
- Харківська область – 276 випадків;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 237 випадків;
- Черкаська область – 51 випадок;
- Чернівецька область – 411 випадків;
- Чернігівська область – 60 випадків.
За добу здійснено тестувань 47 811 за добу, зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 347 849 осіб; одужало – 1 170 023 осіб, померло – 25 982, проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.
5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021
Нагадаємо, 8172 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого. Серед захворілих - 519 дітей і 292 медпрацівники