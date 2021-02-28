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28 лютого 2021, 10:33 254

В Україні додалося майже шість тисяч нових хворих на коронавірус

28 лютого 2021, 10:33 254
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Зокрема, захворіли 363 дитини та 146 медпрацівників
Зокрема, захворіли 363 дитини та 146 медпрацівників
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на ранок 28 лютого зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов, пише RegioNews.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 218 осіб, зареєстровано 89 летальних випадків, одужало 1 702 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 208 випадків;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 344 випадки;
  • Донецька область – 164 випадки;
  • Житомирська область – 528 випадків;
  • Закарпатська область – 423 випадки;
  • Запорізька область – 98 випадків;
  • Івано-Франківська область – 734 випадки;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 30 випадків;
  • Луганська область – 17 випадків;
  • Львівська область – 399 випадків;
  • Миколаївська область – 149 випадків;
  • Одеська область – 144 випадки;
  • Полтавська область – 58 випадків;
  • Рівненська область – 120 випадків;
  • Сумська область – 125 випадків;
  • Тернопільська область – 218 випадків;
  • Харківська область – 276 випадків;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 237 випадків;
  • Черкаська область – 51 випадок;
  • Чернівецька область – 411 випадків;
  • Чернігівська область – 60 випадків.

За добу здійснено тестувань 47 811 за добу, зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 347 849 осіб; одужало – 1 170 023 осіб, померло – 25 982, проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021

Нагадаємо, 8172 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого. Серед захворілих - 519 дітей і 292 медпрацівники

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