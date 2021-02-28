В Україні додалося майже шість тисяч нових хворих на коронавірус

Зокрема, захворіли 363 дитини та 146 медпрацівників

Зокрема, захворіли 363 дитини та 146 медпрацівників

Фото з відкритих джерел

В Україні станом на ранок 28 лютого зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов, пише RegioNews.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3 218 осіб, зареєстровано 89 летальних випадків, одужало 1 702 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 208 випадків;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 344 випадки;

Донецька область – 164 випадки;

Житомирська область – 528 випадків;

Закарпатська область – 423 випадки;

Запорізька область – 98 випадків;

Івано-Франківська область – 734 випадки;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 399 випадків;

Миколаївська область – 149 випадків;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 58 випадків;

Рівненська область – 120 випадків;

Сумська область – 125 випадків;

Тернопільська область – 218 випадків;

Харківська область – 276 випадків;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 237 випадків;

Черкаська область – 51 випадок;

Чернівецька область – 411 випадків;

Чернігівська область – 60 випадків.

За добу здійснено тестувань 47 811 за добу, зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 347 849 осіб; одужало – 1 170 023 осіб, померло – 25 982, проведено ПЛР-тестувань – 6 906 179.

5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021

Нагадаємо, 8172 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого. Серед захворілих - 519 дітей і 292 медпрацівники