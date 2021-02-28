Помер другий потерпілий від пожежі у лікарні Чернівців

Чоловікові було 77 років, у нього було понад 70% опіків тіла

Чоловікові було 77 років, у нього було понад 70% опіків тіла

Фото: ГУ ДСНС в Чернівецькій області

У лікарні Чернівців помер другий потерпілий від пожежі в інфекційному відділенні, де лікували хворих на коронавірус.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Чернівецької області.

Рятувальники вважають, що попередньою причиною пожежі став спалах кисневої трубки з подальшим згоранням.

27 лютого о 13 год. 15 хв. у м. Чернівці в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі міської клінічної лікарні № 1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням. О 13 год. 30 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події загинуло 2 особи (друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого),- йдеться у повідомленні рятувальників.

Під час пожежі евакуювали 20 осіб. Вогонь знищив меблі та медичне обладнання на площі 30 кв.м.

Нагадаємо, вчора в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.

Згодом стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців: версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася.