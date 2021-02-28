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28 февраля 2021, 13:54 298

На Тернопольщине зафиксировали вспышку Covid-19 в военном госпитале

28 февраля 2021, 13:54 298
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Коронавирусом заболели сразу 20 пациентов
Коронавирусом заболели сразу 20 пациентов
Фото из открытых источников
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В Залещиках Тернопольской области в госпитале инвалидов войны и реабилитированных COVID-19 заболели 20 пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Залещицкий городской совет, пишет RegioNews.

Зарегистрирована вспышка COVID-19 среди сотрудников и пациентов Залещицкого областного госпиталя инвалидов войны и реабилитированных. Заболели 20 человек. На территории общины зафиксировано 356 случаев заболеваний коронавирусом. Ситуация с заболеваемостью остается напряженной с тенденцией к ухудшению, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в местной больнице из 85 коек для больных COVID-19 свободными осталось всего 4 кровати.

С понедельника в общине решено приостановить работу учреждений дошкольного и внешкольного образования, а школы перевести на дистанционную форму обучения.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 февраля зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности в Тернопольской области прибавилось 218 больных.

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