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28 лютого 2021, 11:29 265

За добу в Україні вакцинували лише 90 людей

28 лютого 2021, 11:29 265
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Щеплення робили лише в трьох областях України
Щеплення робили лише в трьох областях України
Фото з відкритих джерел
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У суботу, 27 лютого, в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 людей, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Телеграм, пише RegioNews.

90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 3141 особу", - йдеться в повідомленні.

За останню добу вакцинація проводилася лише у трьох областях: Донецькій (50 щеплень), Луганській (20 щеплень) та Херсонській (20 щеплень).

Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.

27 лютого в Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.

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