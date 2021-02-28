За добу в Україні вакцинували лише 90 людей

Щеплення робили лише в трьох областях України

Щеплення робили лише в трьох областях України

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У суботу, 27 лютого, в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 людей, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Телеграм, пише RegioNews.

90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 3141 особу", - йдеться в повідомленні.

За останню добу вакцинація проводилася лише у трьох областях: Донецькій (50 щеплень), Луганській (20 щеплень) та Херсонській (20 щеплень).

Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.

27 лютого в Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.