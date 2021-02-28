За добу в Україні вакцинували лише 90 людей
Щеплення робили лише в трьох областях України
Щеплення робили лише в трьох областях України
У суботу, 27 лютого, в Україні щеплення від коронавірусу отримали лише 90 людей, вакцинація відбувалась у 3 регіонах.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у Телеграм, пише RegioNews.
90 осіб щеплено від COVID-19 за добу 27 лютого 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 3141 особу", - йдеться в повідомленні.
За останню добу вакцинація проводилася лише у трьох областях: Донецькій (50 щеплень), Луганській (20 щеплень) та Херсонській (20 щеплень).
Нагадаємо, 26 лютого у Харківській області військових медиків почали вакцинувати від COVID-19.
27 лютого в Луганській області почалася кампанія зі щеплення військовослужбовців вакциною AstraZeneca (Covishield) проти коронавірусної хвороби COVID-19.
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