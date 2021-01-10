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10 січня 2021, 18:49 82

У Тернополі вирішили посилити карантин з 11 січня: що відомо

10 січня 2021, 18:49 82
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На дистанційне навчання у місті перейдуть до 24 січня
На дистанційне навчання у місті перейдуть до 24 січня
Фото: скриншот видео
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Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, що у місті все ж таки відбудеться посилення карантину. Так, школи працюватимуть лише у режимі дистанційного навчання.

Як передає RegioNews, про це мер написав у себе на сторінці в Facebook.

Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичному режимі. Але наша пропозиція урядом не була підтримана... Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті", - заявив мер.

Щодо підприємців, то, за словами Надала, працювати у Тернополі можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду.

При цьому він пояснив тернополянам рішення все ж таки посилити карантин у місті тим, що "Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", хоча, за словами Надала, у Тернополі ситуація із захворюваністю на COVID-19 "не є критичною".

Нагадаємо, мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих. Надал звинуватив владу у спробах "закрити місто”.

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Надал Сергій. Міський голова Тернополя. Досьє

Тернопіль мер локдаун карантин Сергій Надал
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