Руководителя Тернопольской ГНИ задержали на вымогательстве $40 тысяч
Служба безопасности Украины задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
По данным досудебного следствия, чиновник вместе с сыном, директором местного предприятия пищевой промышленности, требовали у бывшего сотрудника комбината оплатить несуществующий долг в $40 тысяч.
Эти деньги потерпевший якобы задолжал работодателю за растрату вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить "потери" злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа уплатить деньги уголовники угрожали мужчину физической расправой.
Директора предприятия правоохранители задержали сразу после получения от потерпевшего второй части "долга" в размере $10 тысяч. Одновременно были задержаны другие участники группы: руководитель налоговой инспекции – в служебном кабинете, а уголовники – по местам проживания.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении.
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