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25 вересня 2020, 11:13 4

На Львівщині депутата сільради спіймали на махінаціях із землею Міноборони

25 вересня 2020, 11:13 4
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За продаж земельних ділянок він хотів отримати $165 тисяч
За продаж земельних ділянок він хотів отримати $165 тисяч
Фото: СБУ
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Служби безпеки України викрила депутата однієї з селищних рад, який організував схему відчуження земляних ділянок, що знаходяться у власності Міноборони на Львівщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Один з депутатів, який входить до земельної комісії, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони. Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 гектарів землі військового містечка", - йдеться у повідомленні.

Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформлювали на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5 тисяч доларів за 0,01 га. За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 мільйонів гривень.

Правоохоронці задокументували депутата в офісі нотаріуса під час переоформлення документації, підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та отримання за їх продаж $165 тисяч.

Наразі проводиться понад 20 обшуків: у службових приміщеннях сільради та Міноборони, за місцем проживання зловмисників та в їхніх автомобілях. Оцінка здобутих доказів у кримінальному провадженні зараз триває.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, готується оголошення про підозру у вчиненні злочинів всім фігурантам справи.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грн.

СБУ Міноборони земля Львівщина депутат село
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