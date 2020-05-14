Тернополь: двух врачей будут судить за смерть ребенка

Из-за отсутствия диагностики и адекватного лечения умер мальчик

Фото иллюстративное

Из-за отсутствия диагностики и адекватного лечения умер мальчик

В июне 2018 года умер четырехлетний ребенок. Двух врачей медицинского учреждения Тернополя будут судить за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Тернопольской области.

По версии следствия, четырехлетний мальчик умер из-за неправильно оказанной медицинской помощи.

Больной ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в одну из тернопольских больниц. Несвоевременная диагностика заболевания ребенка и отсутствие адекватного лечения от начала заболевания повлекли смерть малолетнего. Расследование завершено.

В отношении двух врачей одного из медицинских учреждений Тернополя, прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.2 ст.140 УК Украины - ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничением свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Двух врачей медицинского учреждения м.Тернополя будут судить за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, что привело... Опубликовано Прокуратура Тернопольской области Четвер, 14 мая 2020 года.

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