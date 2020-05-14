Завдані експосадовцем РНБО збитки оцінили у понад 17 мільйонів

Колишній заступник використав службове становище задля збагачення комерційної структури

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Колишній заступник використав службове становище задля збагачення комерційної структури

Прокурорами САП повідомлено про зміну підозри колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України у справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році. Суму інкримінованих збитків збільшено з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень.

Про це RegioNews повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

18 жовтня 2020 року колишньому посадовцю вже було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ст.366-1 Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби задля отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам.

Внаслідок цих дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 10,62 млн гривень. Проте проведена економічна експертиза встановила, що сума збитків складає понад 17,44 млн гривень, тож експосадовцю збільшено суму інкриміновано збитків. Досудове розслідування триває.

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