Ситуація нестабільна: в Одеській області 60 медиків захворіли на коронавірус

В Одеській області за добу зафіксовано 20 нових випадків COVID-19

Фото: pexels

В Одеській області за добу зафіксовано 20 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого.

Всього в області на коронавірус захворіло 240 жителів, троє померли, 12 осіб одужало. У тому числі COVID-19 хворі 13 дітей і 60 медиків.

Масштабні спалахи зафіксовані в:

- м. Одеса - 57 (діти - 3, медпрацівники - 8)

- м. Подільськ - 93 (1 - дитина, медпрацівники - 43),

- Біляївський район - 30 (медпрацівники - 2)

Варто зазначити, що непроста епідемічна ситуація склалася в Подільску. За даний голови ОДА Максима Куцого, коронавірусом заразилося 43 медика районної лікарні. Зараз всі вони на самоізоляції. В місто була направлена спеціальна комісія, яка буде цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.

"Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники.", - написав раніше він у соціальній мережі Facebook.

Додамо, що по всій країні за добу виявили 392 нових випадки. 11 людей в неділю померло, 24 одужали.