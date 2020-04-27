Ситуація нестабільна: в Одеській області 60 медиків захворіли на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого.
Всього в області на коронавірус захворіло 240 жителів, троє померли, 12 осіб одужало. У тому числі COVID-19 хворі 13 дітей і 60 медиків.
Масштабні спалахи зафіксовані в:
- м. Одеса - 57 (діти - 3, медпрацівники - 8)
- м. Подільськ - 93 (1 - дитина, медпрацівники - 43),
- Біляївський район - 30 (медпрацівники - 2)
Варто зазначити, що непроста епідемічна ситуація склалася в Подільску. За даний голови ОДА Максима Куцого, коронавірусом заразилося 43 медика районної лікарні. Зараз всі вони на самоізоляції. В місто була направлена спеціальна комісія, яка буде цілодобово доповідати про стан пацієнтів, роботу головних лікарів медзакладів, а також дії міської та районної влади щодо боротьби з коронавірусом.
"Як показує ситуація, в Подільську місцевою владою, районним керівництвом та медпрацівниками було вжито недостатньо карантинних та санітарних заходів задля запобігання розповсюдженню хвороби. Як результат — 88 хворих у місті, майже половина — медпрацівники.", - написав раніше він у соціальній мережі Facebook.
Додамо, що по всій країні за добу виявили 392 нових випадки. 11 людей в неділю померло, 24 одужали.
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