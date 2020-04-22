Карантинний мітинг біля прокуратури Херсонщини: люди скаржилися на злочинні дії голови селищної ради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання ХМН.
На мітинг зібралося небагато людей, проте всі учасники стояли один від одного на значній відстані і тримали в руках плакати.
Люди висловили претензії до голови Новофедорівської селищної ради Голопристанського району Олени Лахтадир.
У своїй заяві вони звинувачують її в скоєнні кримінального злочину.
В документі вказано, що суд зобов’язав голову Новфедорівської селищної ради вирішити питання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою на відведення в оренду земельної ділянки в Залізному Порту Віктору Гавришу для розміщення кафе. Однак в документах підписаних головою селищної ради вказано "передача земельної ділянки в оренду під нерухомим майном". Автори заяви впевнені, що таке формулювання не відповідає закону, а тому землевпорядники не можуть виконати рішення сесії щодо надання земельної ділянки в оренду.
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