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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
22 квітня 2020, 13:06 7

Карантинний мітинг біля прокуратури Херсонщини: люди скаржилися на злочинні дії голови селищної ради

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22 квітня 2020, 13:06 7
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У Херсоні біля обласної прокуратори відбувся мітинг, люди вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову Новофедорівської селищної ради
Фото: ХМН
У Херсоні біля обласної прокуратори відбувся мітинг, люди вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову Новофедорівської селищної ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання ХМН.

На мітинг зібралося небагато людей, проте всі учасники стояли один від одного на значній відстані і тримали в руках плакати.

Люди висловили претензії до голови Новофедорівської селищної ради Голопристанського району Олени Лахтадир.

У своїй заяві вони звинувачують її в скоєнні кримінального злочину.

В документі вказано, що суд зобов’язав голову Новфедорівської селищної ради вирішити питання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою на відведення в оренду земельної ділянки в Залізному Порту Віктору Гавришу для розміщення кафе. Однак в документах підписаних головою селищної ради вказано "передача земельної ділянки в оренду під нерухомим майном". Автори заяви впевнені, що таке формулювання не відповідає закону, а тому землевпорядники не можуть виконати рішення сесії щодо надання земельної ділянки в оренду.


карантин прокуратура Херсон митинг
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