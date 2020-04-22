Карантинний мітинг біля прокуратури Херсонщини: люди скаржилися на злочинні дії голови селищної ради

У Херсоні біля обласної прокуратори відбувся мітинг, люди вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову Новофедорівської селищної ради

Фото: ХМН

У Херсоні біля обласної прокуратори відбувся мітинг, люди вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову Новофедорівської селищної ради

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання ХМН.

На мітинг зібралося небагато людей, проте всі учасники стояли один від одного на значній відстані і тримали в руках плакати.

Люди висловили претензії до голови Новофедорівської селищної ради Голопристанського району Олени Лахтадир.

У своїй заяві вони звинувачують її в скоєнні кримінального злочину.

В документі вказано, що суд зобов’язав голову Новфедорівської селищної ради вирішити питання щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою на відведення в оренду земельної ділянки в Залізному Порту Віктору Гавришу для розміщення кафе. Однак в документах підписаних головою селищної ради вказано "передача земельної ділянки в оренду під нерухомим майном". Автори заяви впевнені, що таке формулювання не відповідає закону, а тому землевпорядники не можуть виконати рішення сесії щодо надання земельної ділянки в оренду.