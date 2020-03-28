На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків. Загалом на Тернопільщині 43 випадки коронавірусу, з яких 1 – летальний

Фото: Shutterstock

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків. Загалом на Тернопільщині 43 випадки коронавірусу, з яких 1 – летальний

.