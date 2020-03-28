На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик
Про хворобу медиків повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook, пише RegioNews.
"На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 36 осіб: м.Монастириська – 19, с.Швейків – 7, с.Ковалівка – 4 (1 летальний), с.Горішня Слобідка – 2, с. Долішня Слобідка – 2, с.Бертники – 1, с. Чехів – 1. В їх числі 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком, 1 дитина",- констатував Павло Дронь.
ОФІЦІЙНО від керівництва оперативного штабу На 9.00 год в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 36...Опубліковано Павлом Дронем Субота, 28 березня 2020 р.
За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.
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