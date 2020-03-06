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06 марта 2020, 15:24 6

Тернополь: чиновник воровал электроэнергию у Укрзализныци для добычи криптовалюты

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06 марта 2020, 15:24 6
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Причиненный ущерб оценили в 400 000 гривен
Фото с сайта Полиции Тернопольской области
Причиненный ущерб оценили в 400 000 гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

В ноябре 2019 года в Тернополе обнаружили майнинговую ферму по добыче криптовалюты, которая работала за счет электроэнергии Укрзализныци. Полицейские установили причастность чиновника одного из обособленных подразделений Львовской железной дороги.

Выяснилось, что обвиняемый установил в служебных помещениях специальное оборудование и самовольно подключился к электрической сети Укрзализныци.

За счет ворованной энергии добывали криптовалюту. Незаконной деятельностью чиновник занимался на протяжении пяти месяцев и нанес ущерб Укрзализныци на почти 400 тысяч гривен.

Правоохранители изъяли оборудование, которое было незаконно подключено к электросетям Укрзализныци.

По данному факту начали уголовное производство. Действия чиновника следователи квалифицировали по части 2 статьи 188-1 УК. Дело направлено в суд.


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