Тернополь: чиновник воровал электроэнергию у Укрзализныци для добычи криптовалюты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.
В ноябре 2019 года в Тернополе обнаружили майнинговую ферму по добыче криптовалюты, которая работала за счет электроэнергии Укрзализныци. Полицейские установили причастность чиновника одного из обособленных подразделений Львовской железной дороги.
Выяснилось, что обвиняемый установил в служебных помещениях специальное оборудование и самовольно подключился к электрической сети Укрзализныци.
За счет ворованной энергии добывали криптовалюту. Незаконной деятельностью чиновник занимался на протяжении пяти месяцев и нанес ущерб Укрзализныци на почти 400 тысяч гривен.
Правоохранители изъяли оборудование, которое было незаконно подключено к электросетям Укрзализныци.
По данному факту начали уголовное производство. Действия чиновника следователи квалифицировали по части 2 статьи 188-1 УК. Дело направлено в суд.
- 17:44 06 марта Денисова: в списки пленных на обмен включено 86 крымских татар
- 17:33 06 марта Хмельницкая область - среди лидеров по незаконной вырубке леса
- 17:30 06 марта В Киеве задержали наркоторговцев с товаром на миллион гривен
- 17:19 06 марта В Украине попал под запрет российский канал RTVi
- 17:10 06 марта У священника из Хмельницкого подозревают коронавирус
- 17:02 06 марта Нефедов не исключает возможность своей отставки
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука