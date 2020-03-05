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05 березня 2020, 15:15

На Тернопільщині чоловік купував психотропні речовини в інтернет-магазині

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05 березня 2020, 15:15
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Наркотичні речовини чоловік отримував через поштове відділення
Фото із сайту Поліції Тернопільської області 
Наркотичні речовини чоловік отримував через поштове відділення

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області, небезпечний наркотик вилучили у місцевого мешканця.

Двадцять п'ять грамів особливо небезпечних психотропних речовин вилучили оперативники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області.

За словами керівника управління Михайла Димиди, вони отримали інформацію про те, що через поштове відділення чоловік отримає наркотичну речовину. Затримали тернополянина після того, як він забрав пакунок. У ході проведення санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучили 25 грамів солей, а також марихуану, ваги та пакетики для фасування.

Підозрюваний зізнався, що замовив психотропні речовини через інтернет-магазин. Брав гуртом, а тому за товар заплатив 4500 гривень.

Тернополянину оголосили підозру згідно зі статтею 307 частина 3 ККУ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 210 тисяч.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження наркотиків на територію області. Триває слідство.


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