В Тернопольской области мужчина покупал психотропные вещества в интернет-магазине
Как сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, опасный наркотик изъяли у местного жителя.
Двадцать пять граммов особо опасных психотропных веществ изъяли оперативники управления противодействия наркопреступности в Тернопольской области.
По словам руководителя управления Михаила Димиди, они получили информацию о том, что через почтовое отделение мужчина получит наркотическое вещество. Задержали тернопольчанина после того, как он забрал сверток. В ходе проведения санкционированного обыска у подозреваемого изъяли 25 граммов солей, а также марихуану, весы и пакетики для фасовки.
Подозреваемый признался, что заказывал психотропные вещества через интернет-магазин. Брал оптом, а потому за товар заплатил 4500 гривен.
Ему объявили подозрение в соответствии со статьей 307 часть 3 УК. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 210 тысяч.
Правоохранители устанавливают пути поступления наркотиков на территорию области. Ведется следствие.
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