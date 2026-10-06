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06 жовтня 2026, 18:59

Російський дрон атакував службовий автомобіль у Краматорську: загинув патрульний

06 жовтня 2026, 18:59
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Фото: Олексій Білошицький/Фейсбук
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У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає RegioNews.

"Ворожий удар забрав життя нашого патрульного Артема Ковтуна. У Краматорську ворожий FPV-дрон влучив у службовий автомобіль наших патрульних. Троє поліцейських зазнали поранень. На жаль, травми Артема виявилися несумісними із життям", — написав Олексій Білошицький.

За його словами, загиблому поліцейському було 40 років. У Артема Ковтуна залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька.

"Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми — колегу, побратима, патрульного, який до останнього залишався на службі у Краматорську… Мої щирі співчуття родині Артема, його близьким, друзям і колегам. Світла пам’ять, Артеме", — додав начальник Департаменту патрульної поліції.

Інформація про стан трьох поранених поліцейських наразі не уточнюється.

Нагадаємо, 6 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у 10-поверхівку у Зарічному районі Сум. Удар припав на простір між 3 і 4 поверхами.

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