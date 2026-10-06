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06 жовтня 2026, 19:57

У Херсоні через атаки дронів постраждали шестеро цивільних, серед них троє медиків

06 жовтня 2026, 19:57
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Фото: ZUMAPRESS
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Упродовж 6 жовтня російські військові атакували населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різних типів. Станом на 17:30 внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро цивільних отримали поранення

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами можливого вчинення воєнних злочинів за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вранці російські військові скинули вибухівку з дрона на автодорогу поблизу села Качкарівка. Унаслідок атаки загинув 44-річний чоловік.

У Херсоні через дронові атаки постраждали шестеро цивільних. Серед них — троє працівників медичних установ та троє місцевих жителів.

Ще один чоловік потрапив під удар російського дрона у селищі Зимівник. Він рухався на мопеді, коли його атакував безпілотник.

Внаслідок російських атак також пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки обстрілів та збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Внаслідок атаки загинув 40-річний патрульний Артем Ковтун, ще троє поліцейських отримали поранення.

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