РФ атаковала Сумы: удар вблизи ТРЦ – есть погибшая

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Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

Удар произошел вблизи торгового центра. На тот момент там находились люди. К сожалению, в результате атаки погиб человек. Еще двое жителей получили ранения.

Экстренные службы уже работают на месте удара.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения.