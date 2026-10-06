РФ атаковала Сумы: удар вблизи ТРЦ – есть погибшая
Вечером россияне ударили по Ковпаковскому району Сум. Враг атаковал дроном
Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
Удар произошел вблизи торгового центра. На тот момент там находились люди. К сожалению, в результате атаки погиб человек. Еще двое жителей получили ранения.
Экстренные службы уже работают на месте удара.
Напомним, что в Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения.
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