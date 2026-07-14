Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 14 липня РФ атакувала Україну 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили пʼять ракет Іскандер-М/С-400, дві ракети Х-59/69 та 108 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворог поцілив безпілотником у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області.