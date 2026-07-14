На Хмельниччині військовий замість служби "тікав" працювати на шиномонтажі

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік проходив службу на посаді солдата резерву 106-ї запасної роти військової частини на Хмельниччині. При цьому він за домовленістю з керівництвом працював на шиномонтажі у Вишгороді. Тим часом його відсутність у військовій частині приховували, пояснюючи виконанням службових завдань поза місцем дислокації.

На суді військовий визнав провину. Відомо, що раніше він не мав проблем із законом, утримує малолітнього сина та добровільно задонатив 200 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін тривалістю два роки.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині судили військового, який обкрадав їдальню в частині. Під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах.