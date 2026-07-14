Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що 14-річного підлітка засипало піском. До прибуття правоохоронців очевидці відкопали хлопця, проте він вже не подавав ознак життя. Медикам залишалося лише констатувати смерть.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.