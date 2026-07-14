Два кілометри від дому у покинутому будинку: на Закарпатті розшукали зниклого підлітка

Фото: Національна поліція

У Виноградові правоохоронці спільно з рятувальниками розшукали 15-річного хлопця, який напередодні зник. Неповнолітнього знайшли у покинутому будинку в лісовому масиві на виїзді з міста у напрямку села Мала Копаня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що хлопця виявили приблизно за 2 кілометри від його місця проживання працівник поліції разом зі співробітницею ДСНС. Його стан здоров’я задовільний, дитину передали медикам для огляду.

Повідомлення про зникнення підлітка надійшло до поліції 13 липня близько 17:00.

До пошуків залучили поліцейських, кінологів зі службовими собаками, рятувальників ДСНС, прикордонників із безпілотниками, працівників лісового господарства та місцевих жителів.

14 липня о 10:40 під час пошукової операції місцезнаходження хлопця встановили. За попередніми даними, він не став жертвою злочину чи інших протиправних дій.

Нагадаємо, на Закарпатті рятувальники допомогли парі туристів із Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерлу через раптове погіршення погодних умов. 27-річна жінка та 28-річний чоловік були виснажені та сильно змерзли.