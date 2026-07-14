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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
14 липня 2026, 09:25

Кадрові ротації влади: питання до "нової політичної стратегії" президента

14 липня 2026, 09:25
Читайте также на русском языке
А з іншої сторони – Володимира Зеленського багато хто критикував, що він займається зовнішньою політикою, а до внутрішньої не доходять руки
А з іншої сторони – Володимира Зеленського багато хто критикував, що він займається зовнішньою політикою, а до внутрішньої не доходять руки
Фото: president.gov.ua
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Ну от дійшли. Тільки так і не зрозуміло, що означає фраза перехід до "нової політичної стратегії"? А якою тоді була стара? В чому вона проявлялась? І в чому буде різниця з новою, бо гравці, головним чином, залишаються плюс-мінус з тим само функціоналом, що і за попередньої стратегії (якщо вона таки була)?

Питання навіть не в тому, що, очевидно, у президента є мотивації проводити якісь якісь зміни в команді. Але кожного разу, коли президент комусь дякує за роботу – і тут же відправляє у відставку руками парламенту (чи без нього), жодних пояснень немає. Бо якщо людина так гарно все робила, то навіщо тоді її змінювати? Це ж логічне, питання, чи не так? Якщо ж людина дійсно в чомусь налажала, то навіщо так багато дякувати? Поясніть, за що. От колись Кучма відправляв Марчука "за створення власного політичного іміджу". Уміли люди красиво пояснювати, еге ж…

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Україна політика Володимир Зеленський президент уряд міністерства
 
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