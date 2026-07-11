5 загиблих у Сумах після удару КАБів: з'явилося відео моменту прильоту
У Сумах зросла кількість загиблих після удару російських КАБів. У лікарні помер важкопоранений чоловік
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Відтак кількість загиблих унаслідок атаки зросла до п’яти людей.
"Щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих", – зазначив Григоров.
За його словами, ще 30 осіб постраждали. Наразі п’ятеро людей перебувають у важкому стані. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу травмованим.
Нагадаємо, у суботу, 11 липня, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Було відомо про чотирьох загиблих і 17 постраждалих.
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