"Він мене розлютив": Чісора розкрив деталі розмов з Усиком про пояс IBF

Усик і Дерек Чісора після бою 2020 р. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Про це інформує "Чемпіон" з посиланнямна Seconds Out, передає RegioNews.

Спочатку Чісора взагалі відмовився коментувати рішення українця відмовитися від усіх чемпіонських титулів, за винятком поясу The Ring. Однак згодом пригадав ситуацію, коли просив українця звільнити титул IBF, щоб отримати можливість провести чемпіонський бій проти Деонтея Вайлдера.

За словами британця, він особисто звертався до Усика та його команди, але українець не погодився на таке рішення.

"Усик мене розлютив, бо я дзвонив його менеджеру. Я навіть телефонував йому по відеозв’язку. Я сказав: "Бро, я битимусь з Деонтеєм Вайлдером. Відмовся від титулу IBF, зроби це для мене як друг". Усик відповів: "Я тобі про все повідомлю". Але він не зробив цього", – заявив Чісора.

Британець також стверджує, що його команда щодня контактувала з представниками Усика, намагаючись переконати його звільнити пояс.

"Ми тиснули на нього. Ми дзвонили йому щодня, а він не погоджувався. А потім він раптом вирішив битися з кікбоксером і відмовився від титулів. Я думаю, що це було егоїстично з його боку", – сказав Чісора.

Як відомо, український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше Усик переміг нідерландського спортсмена Ріко Верховена технічним нокаутом у 11 раунді та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF.