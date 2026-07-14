Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Верховна Рада на засіданні 14 липня підтримала законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів

Про це інформує RegioNews із посиланням на народного депутата із фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Згідно з ухваленим рішенням, дія воєнного стану та мобілізації триватиме з 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Це вже 20-те рішення парламенту про продовження дії воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. За його словами, це станеться тоді, коли наша країна не отримає дієві гарантії безпеки від РФ та союзників.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися