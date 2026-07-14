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14 липня 2026, 12:30

В Україні обвалились ціни на популярну літню ягоду

14 липня 2026, 12:30
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Фото з відкритих джерел
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В Україні різко подешевшала лохина. Причиною називають масове надходження нового врожаю на ринок. При цьому ціни лишаються доволі високими

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

З кінця минулого тижня відпускні ціни на лохину впали приблизно на 17%. Наразі виробники продають ягоду по 300-400 гривень за кілограм (минулого тижня середній показник становив 380 гривень за кілограм).

Слід зазначити, що в популярних мережах супермаркетів такі середні ціни на лохину:

  • Сільпо – від 399 гривень за кілограм (або від 199,5 гривні за упаковку 500 грамів);
  • АТБ – близько 169,95–199,95 гривні за упаковку 250 грамів;
  • Varus – від 189,90 гривні за 250 грамів (еквівалент близько 760 гривень за кілограм);
  • Novus – близько 189–219 гривень за упаковку 250 грамів;
  • METRO – від 349 до 429 гривень за кілограм залежно від сорту, фасування та країни походження.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.

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