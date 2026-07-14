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14 липня 2026, 10:12

На Львівщині під час пожежі в житловому будинку загинули троє людей

14 липня 2026, 10:12
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Фото: ДСНС Львівщини
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У селі Йосиповичі Стрийського району під час пожежі в житловому будинку загинули троє чоловіків

Про це інформує Головне управління ДСНС у Львівській області, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" 14 липня о 06:04.

Після прибуття вогнеборці виявили, що з вікон будинку виходив густий чорний дим. Під час розвідки у задимленому приміщенні рятувальники знайшли тіла трьох людей.

Загиблими виявилися власник будинку 1961 року народження, а також чоловіки 1979 та 1970 років народження.

Пожежу локалізували о 06:58 та повністю ліквідували о 07:16. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів.

Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії встановлюють.

Нагадаємо, на Харківщині вщент згоріла Свято-Миколаївська церква. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив дерев’яну будівлю храму. Площа пожежі становила 600 кв. м.

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