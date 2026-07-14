Ворожий дрон влучив у локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині: що відомо
Російські війська вкотре атакували цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворог поцілив безпілотником у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Мінрозвитку.
На щастя, ніхто не постраждав. На момент удару поїзд був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована.
Внаслідок атаки пошкоджений локомотив, а також знеструмлена контактна мережа на перегоні. На місці події працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, 13 липня російські військові атакували портову інфраструктуру Одеської області та поцілили у цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Від ворожої атаки загинули п’ятеро членів екіпажу, ще 10 цивільних постраждали.
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